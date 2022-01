"La Era de Hielo: Las Aventuras de Buck": El improbable choque entre mamíferos y dinosaurios está de regreso

Mañana será el estreno de la nueva apuesta del mundo cinematográfico de "La Era de Hielo", en esta oportunidad con "Las aventuras de Buck" en Disney+, que tiene a la antigua escritora, Lori Forte, como productora ejecutiva.

Los espectadores mayores que hayan estado familiarizados con los primeros personajes e historias que dieron inicio a la saga, notarán algunas diferencias, no solo haciendo mención al cierre del estudio de animación original, Blue Sky, que fue adquirido por The Walt Disney Company en 2019.

Aunque no significa que el mamut Manny, el oso perezoso Sid y el tigre Diego no hagan apariciones en la película, esta nueva aventura con el antiguo productor en la dirección, John. C. Donkin, pondrá su foco en la comadreja tuerta Buck, con la voz del actor británico Simon Pegg que ya había sido introducida en "La era de hielo 3".

"Obviamente es tan adorable y excéntrico y chiflado y alegre y carácter aventurero", dijo Forte en la rueda de prensa del lanzamiento sobre el personaje.

Aunque aparte de esas características, lo describe como un solitario protector del "Mundo Perdido" un espacio subterráneo inmune al paso del tiempo que albergará a amenazantes dinosaurios y criaturas.

Mientras que las traviesas zarigüeyas Crash y Eddie que se reencontrarán con este animal al caer involuntariamente en este lugar, que los sorprenderá gratamente por su valentía.

EL ÚNICO LUGAR DONDE MAMÍFEROS Y DINOSAURIOS SE ENCONTRARON

Aunque pueda sonar a una irresponsabilidad histórica el mezclar dinosaurios con mamíferos ya que corresponden a etapas totalmente distintas –recurso que fue evitado a toda costa en los primeros filmes– la productora, Lori Forte, tuvo una explicación durante la instancia virtual.

Para crear la primera película, más de dos décadas atrás, el equipo y ella fueron al museo de historia natural para conocer más sobre las posibilidades de sus mundos y personajes, aunque en un momento, recibieron una recomendación del guía.

"Hagan lo que hagan, cuando estén haciendo esta película, asegúrense de no poner dinosaurios con los mamuts porque nunca vivieron lo mismo... Estaban separados por millones de años", fueron advertidos Forte y compañía.

Así, las primeras pistas sobre la introducción de este mundo alternativo, según la productora, se remontan en la primera película, cuando en una escena, Manny, Sid y Diego recorren un pasadizo congelado en el tiempo.

"Bueno, eso es una gran manera de poner los dinosaurios y los mamuts juntos", recordó haber pensado. "Así que hicimos eso y luego se nos ocurrió una mitología que creó todo un mundo debajo de debajo de la tierra donde tal vez no todos los dinosaurios se extinguieron durante el impacto del asteroide, tal vez algunos sobrevivieron", explicó la productora ejecutiva.

Y este es el momento cuando la solitaria estrella de la nueva película –un mamífero– entra en acción: "Obviamente con Buck viviendo allí demasiado tiempo, que solo tiene relaciones con objetos inanimados, como rocas y tocones de árboles y una calabaza como hija porque está tan cerca de la naturaleza. Así que creo que había mucho allí para poder explorar", aseguró Lori Forte.

La "Era de Hielo", se convirtió en un fenómeno que desde sus albores en 2002, ha incluido personajes adicionales y ha expandido su mundo e historias entre cortometrajes y películas, sumando 18 producciones en total.