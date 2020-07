"La vieja guardia" se convierte en una de las cintas más populares de Netflix

La película "La vieja guardia", protagonizada por Charlize Theron, se convirtió en uno de los largometrajes originales más populares de Netflix, según informó la propia compañía de streaming.

La cinta basada en los cómics de Greg Rucka se metió en listado de los 10 títulos preferidos por el público y su directora, Gina Prince-Bythewood. se transformó en la primera directora afroamericana en pertenecer a este grupo.

De acuerdo a proyecciones de Netflix, la película "va encaminada a alcanzar los 72 millones de hogares en sus primeras cuatro semanas", aunque no informaron sobre el número de reproducciones en la actualidad.

Además de contar con la actuación de Theron, "La vieja guardia" está compuesto por un elenco multi racial con KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Harry Melling, Van Veronica Ngo y Chiwetel Ejiofor.

La cinta narra la historia de un grupo de mercenarios inmortales que serán cazados por un villano empresario.

THE OLD GUARD is breaking records! The Charlize Theron blockbuster is already among the top 10 most popular Netflix films ever — and Gina Prince-Bythewood is the first Black female director on the list.



The film is currently on track to reach 72M households in its first 4 weeks! pic.twitter.com/pM8vOTNa6m