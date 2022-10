Liam Hemsworth reemplazará a Henry Cavill como Geralt de Rivia en la cuarta temporada de "The Witcher"

No solo fue anunciado que la serie basada en la saga literaria "The Witcher", de Netflix, fue renovada para su cuarta parte, sino que quizás para el desaliento de algunos espectadores, el actor Henry Cavill ya no interpretará más a Geralt de Rivia.

El actor Liam Hemsworth tomará el lugar del personaje de habilidades sobrehumanas y quien da un paso al costado, anunció la noticia a sus seguidores: "Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras, y por desgracia, voy a dejar mi medallón y mis espadas para la cuarta temporada", dijo Cavill.

Asimismo, expresó que "con entusiasmo" esperará a ver la versión de Liam de "este hombre tan fascinante y lleno de matices". Por su parte, su colega dio a conocer su admiración.

"Como fan de Witcher, estoy encantado con la oportunidad de interpretar a Geralt de Rivia", manfestó, antes de agregar: "Henry, he sido un fan tuyo durante años y me ha inspirado lo que has aportado a este querido personaje. Puede que tenga que llenar unas botas muy grandes, pero estoy realmente emocionado de entrar en el mundo de The Witcher"