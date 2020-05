Lo nuevo de Spike Lee y el regreso de "13 Reasons Why" en las novedades de Netflix para junio

El mes de junio estará marcado en Netflix con el fin de "13 Reasons Why", además de la segunda temporada de "The Politician".

Por su parte, se estrenará la cinta que preparó Spike Lee para el servicio streaming, llamada "Da 5 Bloods".

Series

"13 Reasons Why", temporada 4 (5 de junio)

La graduación se acerca, y Clay y sus amigos luchan por mantener la delantera frente a los secretos que ponen en peligro su futuro.

"The Sinner: Jamie" (19 de junio)

El detective Harry Ambrose investiga un espeluznante choque que lo conduce a uno de los casos más complejos y peligrosos de su carrera.

"The Politician", temporada 2 (19 de junio)

Traiciones, un triángulo amoroso y un candidato centrado en un solo tema se entrelazan en una campaña electoral para senador que Payton busca ganar a toda costa.

"Queer Eye", temporada 5 (5 de junio)

Los Fab 5 viajan a la histórica Filadelfia para transformar a un nuevo grupo de héroes cotidianos, desde un DJ muy trabajador hasta una estilista canina en aprietos.

"F is for Family", temporada 4 (12 de junio)

Mientras Frank lidia con una visita no deseada de su padre, Sue descubre las maravillas del método Lamaze, y Bill se hace un nombre en la pista de hockey.

"Coisa mais linda", temporada 2 (19 de junio)

Malu y las chicas intentan superar una reciente tragedia, pero no por eso dejan de aceptar nuevos desafíos laborales, de arriesgarse por amor ni de defender injusticias.

"La orden secreta", temporada 2 (18 de junio)

En la Universidad Belgrave, la hostilidad entre hombres lobos y magos llega a su límite, hasta que un mal mayor amenaza con destruirlos a todos.

"Fuller House", episodios finales (2 de junio)

Jimmy y Steph llegan con el bebé y pronto se zambullen en el mundo de la paternidad. A no desesperar: ¡en esta casa sobran las manos para ayudar!

"Pérdida" (5 de junio)

Una emocionante serie de suspenso que explora la desaparición de una niña.

Otras series

"Modern Family" (temporadas 7-10)

"Keeping up with The Kardashians" (temporada 1-2)

"The Titan Games" (temporada 1)

Películas

"Los últimos días del crimen" (5 de junio)

Un ladrón de bancos se une a una conspiración para cometer un último atraco histórico antes de que el Gobierno envíe una señal que ponga fin al comportamiento criminal.

"Da 5 Bloods" (12 de junio)

Cuatro veteranos afroamericanos regresan a Vietnam décadas después de la guerra en busca de los restos de su líder... y un tesoro oculto. Drama bélico de Spike Lee.

"La red avispa" (19 de junio)

En los noventa, espías cubanos se infiltran en grupos del exilio para evitar el terrorismo contra la isla, pero a un costo personal altísimo. Basada en una historia real.

"Adú" (30 de junio)

Tres historias transcurren en Melilla, en la frontera entre España y Marruecos, mientras los inmigrantes arriesgan sus vidas para cruzar el estrecho de Gibraltar.

"Nadie sabe que estoy aquí" (24 de junio)

La vida de Memo Garrido, un solitario ex niño cantante, da un vuelco con la llegada de Marta, que lo obliga a enfrentar su pasado y le da una oportunidad de redención.

"Siente el ritmo" (19 de junio)

Después de fracasar en Broadway, April regresa a casa y comienza a entrenar a un grupo inadaptado de jóvenes bailarinas para una competencia.

"Baby Driver" (30 de junio)

Baby, un joven amante de la música, es el conductor de un tipo poco recomendable. Pero en esta última misión, todo está a punto de salirse de control.

"Tren a mi destino" (19 de junio)

Dos extraños se cruzan en un tren dirigido a Esmirna y entablan una relación basada en sus pasados románticos, turbulentos e inesperadamente entrelazados.

"Wonder Woman" (26 de junio)

Una princesa guerrera decide abandonar su hogar en una isla segura con la intención de poner fin a una devastadora guerra en el mundo exterior.

Otras películas

"The dark tower", "Volver al futuro", "Volver al futuro II", "Bala perdida", "Festival de la canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga".

Documentales y Especiales

"Lenox Hill"

Desde partos hasta neurocirugía, esta docuserie ofrece una mirada íntima del trabajo de cuatro médicos que salvan vidas en el hospital Lenox Hill de Nueva York.