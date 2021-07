"Loki": Guionista habla sobre el inesperado y peculiar interés amoroso del dios del engaño

"Loki" se ha convertido en todo un éxito – como era de esperarse- entre los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel. Sobre todo, porque desde el tercer capítulo de la serie, se ha mostrado una arista hasta ahora desconocida del dios del engaño.

Aunque parecía difícil que Loki (Tom Hiddleston) pudiera indagar en el romance, considerando la naturaleza de su existencia, en la serie hemos visto como el hermano de Thor y Sylvie (Sophia Di Martino) han mostrado una dinámica única y divertida en pantalla.

Aunque en un principio su alianza es para un bien común, Loki se enamoró de ella, de una extraña manera porque a su vez, es otra versión de "él mismo".

Por extraño que suene, y muy al estilo de Marvel, la relación amorosa entre ambos siempre estuvo en los planes del equipo creador de la serie y era uno de los puntos importantes a tocar. Así lo explicó Michael Waldron, en el sitio oficial de la franquicia.

"Eso era uno de los puntos cruciales mi premisa de la serie; que iba a haber una historia de amor. Discutimos un poco sobre el asunto, ¿realmente queríamos que este sujeto se enamorara de otra versión de sí mismo? ¿Eso es algo demasiado loco?", fue la pregunta que se hizo mientras creaba el guion.

Para Waldron, la serie "trata ultimadamente sobre el amor propio, la autorreflexión y perdonarse a sí mismo, se sintió correcto que esta fuera la primera historia de amor de Loki". Su alianza que se presentó como una "amistad floreciente" terminó por provocarles otras sensaciones.

"Estos son dos seres de puro caos que son la misma persona enamorándose de sí misma. Eso es genuinamente una rama, y es el tipo de cosa que aterraría a la TVA", agregó la relación de Loki y Sylvie.

Además, Kate Herron, la directora de la serie plantea que desde su perspectiva no existe mejor pareja para Loki que "él mismo". El programa completo es sobre identidad. Es sobre él, y él está en un camino muy diferente, y un viaje muy distinto. Él ve esta cosa en Sylvie y piensa 'Oh, yo ya he estado ahí, yo sé que piensas'. Pero ella piensa 'Bueno, yo no me siento así'", comentó.

"Ella es él, pero ella no es él. Ellos han tenido experiencias de vida muy distintas. Así que simplemente desde una perspectiva de identidad, fue interesante profundizar sobre eso. Simplemente fue sobre darle espacio para respirar y explorarlo de una manera que sintiera orgánica", señaló sobre lo divertido de la dinámica entre ambos.

Recordemos que, además, el dios del engaño es el primer personaje del MCU abiertamente bisexual, según las declaraciones que sus creadores hicieron anteriormente.