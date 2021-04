En Denise (Lena Waithe) y su compañera Alicia (Naomi Ackie) se enfocará la tercera temporada de "Master of None", la serie co-creada por Azis Ansari. De hecho, el actor no aparece en este avance con su personaje Dev, quien fue protagonista de las dos entregas anteriores. Recordemos que el intérprete recibió diversas denuncias en medio del movimiento "Me too".

