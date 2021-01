"Matilda": Emma Thompson será la señorita Tronchatoro en el musical de Netflix

Netflix prepara el musical de "Matilda", el clásico de los años 90 inspirado en la historia creada por Roald Dahl.

La plataforma ha confirmado a dos de sus actrices principales que se encargaran de darle vida a la señorita Tronchatoro y a Matilda.

Emma Thomson encarnará a la espeluznante directora del establecimiento educacional, mientras que Laisha Weir será quien interprete a la pequeña con capacidades mentales extraordinarias.

El papel de la señorita Miel, la dulce profesora que ayuda a Matilda con sus poderes, será interpretado por Lashana Lynch, quien de forma más reciente se ha robado las miradas por su participación en la serie original "Gambito de Dama", como una de las amigas más cercanas de Beth Harmon, pero ya ha participado de otras importantes producciones.

💫 *Alisha Weir as Matilda*💫



💫 *Emma Thompson as Miss Trunchbull*💫



💫 *Lashana Lynch as Miss Honey*💫



That's magic. That's MATILDA. Director Matthew Warchus' musical adaptation, coming to Netflix. pic.twitter.com/CcTbItI8TV