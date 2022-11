"Merlina" superó a "Stranger Things" como la serie más vista en Netflix

"Merlina", la serie de Tim Burton basada en los personajes de "Los Locos Addams", le quitó el trono a "Stranger Things" como la serie de habla inglesa más vista durante su debut.

Según reportó Netflix, durante su primera semana la producción fue vista más de 341 millones de horas, superando los 335 millones que consiguió la cuarta temporada de "Stranger Things" este año.

De todas formas a "Merlina" no le alcanza para igualar el aplastante récord de la serie más vista que ostenta "El juego del Calamar", con 571 millones de horas de visualizaciones.

Por otro lado esta serie es la más popular en 83 países -incluyendo Chile-. Según los cálculos de Netflix la obra ha sido vista en al menos 50 millones de hogares en todo el planeta.

"Merlina" es protagonizada por Jenna Ortega, quien encarna a la hija de la familia Addams (Merlina o Wednesday), durante su paso por la Academia Nevermore.

