Meryl Streep se suma al elenco de "Only murders in the Building" para la tercera temporada

Fue revelado hoy que la prominente actriz Meryl Streep formará parte del reparto de la serie dramática y de comedia "Only murders in the building".

La incorporación fue confirmada hoy por una de las protagonistas del set en la producción, Selena Gomez, quien dio a conocer la noticia acompañada de la misma ganadora de tres Óscar y sus compañeros Steve Martin, Martin Short, Paul Rudd y Andrea Martin.

El nombre de Streep corresponde al talento más reciente que integrará la tercera parte, ya que los durante los últimos meses había sido conocida la unión de Jesse Williams (Anatomía de Grey) y Paul Rudd al elenco, quien interpretará a víctima del crimen, Ben Gilroy.

"Only murders in the Building" presenta a tres vecinos de un edificio de Nueva York que comparten su fanatismo por los podcast de crímenes reales hasta que se ven envueltos en asesinatos ocurridos en el mismo recinto.