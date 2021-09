Mike Flanagan, el creador de las series "The haunting of Hill House" y "The haunting of Bly Manor", vuelve a Netflix con una nueva serie titulada "Midnight Mass". La producción seguirá la historia de un joven y carismático cura que llega a un pueblo, al mismo tiempo que comienzan a ocurrir sucesos extraños. Su estreno está programado para el 24 de septiembre.

