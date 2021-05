"Mr. Corman", serie creada y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt ya tiene fecha de estreno en Apple TV

"Mr. Corman", la serie de comedia Apple Original de 10 episodios creada, dirigida y protagonizada por el ganador del premio Emmy y SAG Joseph Gordon-Levitt, se estrenará a nivel mundial el viernes 6 de agosto en Apple TV+. La serie debutará con los primeros tres episodios, seguidos de un nuevo episodio semanal, todos los viernes.

Esta producción sigue los días y las noches de Josh Corman (interpretado por Gordon-Levitt), un artista de corazón pero no de oficio. Una carrera en la música no ha funcionado y él enseña quinto grado en una escuela pública en el Valle de San Fernando. Su ex prometida, Megan, lo dejó, y su amigo de la escuela secundaria, Víctor, se mudó con él. Sabe que tiene mucho que agradecer, pero le está costando trabajo sobreponerse a la ansiedad, la soledad y la creciente sospecha de que no es buena persona.

"Oscuramente divertida, extrañamente hermosa y profundamente emotiva, esta comedia dramática con la que nos podemos identificar habla de nuestra generación contemporánea de 30 y tantos: ricos con buenas intenciones, pobres con préstamos estudiantiles y anhelos de convertirse en verdaderos adultos en algún momento antes de morir", se define.

Además de Gordon-Levitt, "Mr. Corman" está protagonizada por Arturo Castro, Debra Winger, Bobby Hall alias Logic, Alexander Jo, Juno Temple, Jamie Chung, Shannon Woodward y Hector Hernández.

La serie marca el regreso a la televisión de Gordon-Levitt, quien creció en la pantalla chica con papeles en múltiples series, siendo una de sus participaciones más notables en la comedia de NBC de larga duración "3rd Rock from the Sun".