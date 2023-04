Netflix anuncia spin-off de "Stranger Things": la serie llegará a la animación

Este lunes, Netflix anunció la llegada de "Stranger Things" a la animación como parte de un nuevo spin-off de la exitosa serie.

Aunque la trama de la producción, a cargo de Flying Bark Animations, reconocidos por la serie "Fanboy y Chum Chum" de Nickelodeon, aún es desconocida, Ross y Matt Duffer, creadores del éxito de Netflix, afirmaron que estará en la línea de las "animaciones de los sábados por la mañana", teniendo como referencia a las populares series de la década de los 80 como "Las Tortugas Ninja" o "G.I. Joe".

"Siempre soñamos con un 'Stranger Things' animado y ver este sueño hecho realidad ha sido muy emocionante. No podríamos estar más impresionados por lo que Eric Robles (Flying Bark Animations) y su equipo han creado: los guiones y el arte son increíbles, ¡y estamos ansiosos por compartir más con ustedes! La aventura continúa...", expresaron los hermanos Duffer en comunicado obtenido por The Hollywood Reporter.

Esta nueva serie se suma a otras producciones relacionadas al programa de Netflix más exitoso de habla inglesa, como la obra "Stranger Things: The First Shadow" y otro spin-off que aún no tiene título.