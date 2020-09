Netflix canceló la premiada serie "Cristal Oscuro: La era de la resistencia"

De dulce y agraz han sido estos días para "The Dark Crystal: Age of Resistance" (Cristal Oscuro: La era de la resistencia). Tras ganar un Emmy como mejor programa infantil, ha llegado la noticia que Netflix no seguirá con la serie.

Así, la producción se quedará en una sola temporada y no se conocerá su final, situación que generó molestia entre los fanáticos.

"Podemos confirmar que no habrá una temporada adicional de 'The Dark Crystal: Age of Resistance'. Sabemos que los fans están ansiosos por saber cómo concluye este capítulo de la saga 'El cristal oscuro' y buscaremos formas de contar esa historia en el futuro", sostuvo la productora ejecutiva Lisa Henson.