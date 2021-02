Netflix firma acuerdo para estrenar nueva película de "My little pony"

La plataforma Netflix firmó un acuerdo con la empresa Entertainment One para adquirir los derechos internacionales de la nueva película de "My little pony" que prepara Hasbro.

Según señala The Hollywood Reporter inicialmente la cinta debutaría vía Paramount en septiembre de este año, pero será Netflix quien la estrene a nivel global a fines de 2021.

"My little pony" es una de las franquicias más antiguas y populares de Hasbro. Desde su aparición en la década de los 80 han habido varias versiones de estos tiernos personajes en el cine, la televisión y el mercado de juguetes.

La cinta animada introducirá nuevos personajes al mundo de Equestria.