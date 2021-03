Netflix fue la plataforma de streaming más ganadora en los Golden Globes 2021

La noche de este domingo 28 de febrero fue para Netflix una de las más importantes de su historia luego de imponerse ampliamente en los Golden Globes como la cadena o plataforma de streaming más ganadora de la jornada.

Con un total de 10 premios en cine y televisión el servicio confirmó su liderazgo en el mercado y mejoró ampliamente su propia marca en estos premios, donde en años anteriores no logró obtener más de cuatro estatuillas.

La serie "The Crown" fue la que más aportó con un total de cuatro premios de cinco posibles, mientras que "Gambito de Dama" tuvo cartón perfecto al obtener los dos globos de oro por los que estaba nominada.

Apenas con un premio cada una le siguieron Apple TV+ ("Ted Lasso") y HBO ("I Know This Much Is True").

En cine y, pese a que la gran favorita "Mank" se quedó con las manos vacias, Netflix pudo conseguir varios galardones importanes como el premio a Mejor Guión por "El juicio de los Chicago 7" y los de Mejor Actor y Actriz para Chadwick Boseman y Rosamund Pike.

De cerca le siguió Amazon Prime Video con dos triunfos en largometrajes gracias a "Borat Subsequent Moviefilm".