Netflix y Fundación Todo Mejora seleccionan películas y documentales con historias inspiradoras LGBTQI

El servicio de streaming Netflix y la Fundación Todo Mejora se unieron para dar a conocer un listado de películas y documentales que tienen mucho que decir acerca de la comunidad LGBTIQ+.

Según un estudio realizado en Chile por la Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación (GLAAD), el 84% de los encuestados LGBTQ sienten que las series y películas reflejan de forma más precisa a la comunidad LGBTQ hoy que hace dos años.

Así, series como "Sex Education", "Élite" o personajes como Casey de "Atypical" y Robin de "Stranger Things", ayudaron a la audiencia a aumentar su entendimiento y mejorar sus propias relaciones interpersonales con personas de la comunidad LGBTQ.

El cortometraje "All In My Family", los documentales "Cheerleaders en Acción", "Circus of Books" y "Disclousure", y la película "Eilsa y Marcela" son parte de la selección con historias reales para ver en la plataforma de streaming.