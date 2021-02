Nintendo canceló una serie de Netflix sobre "The Legend of The Zelda"

Un comediante y presentador de televisión comentó que Nintendo canceló una serie sobre "The Legend of The Zelda".

Según recoge Mouse, Adam Conover señaló que Netflix quería realizar un live-action sobre el popular videojuego.

La historia partió el 2014, cuando se encontraba trabajando en una adaptación de "Star Fox" para College Humor.

"De repente Netflix ya no estaba realizando Legend of Zelda, y pregunté que sucedía y escuché de mi jefe que ya no realizaríamos Star Fox, y pensé eso es raro. Alguien en Netflix filtró lo de Legend of Zelda, se suponía que no hablaran de ello, y Nintendo se asustaron porque era la primera vez que hacían esto con cualquier IP en años..., pero cuando se filtró cortaron el cable para todo, para todo el programa", sostuvo.

A pesar que ambas adaptaciones no llegaron a buen puerto, finalmente la plataforma hizo "Castlevania".