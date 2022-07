Noah Schnapp sobre su personaje en "Stranger Things": "Es gay y ama a Mike"

Esta nota contiene detalles de la trama de la cuarta temporada de "Stranger Things".

El actor Noah Schnapp habló sobre las teorías de los fanáticos de "Stranger Things" sobre su personaje "Will Byers", y confirmó las sospechas. En entrevista con Variety el intérprete sostuvo que "es 100% claro que él es gay y ama a Mike".

"Obviamente se tanteó en la temporada 1: siempre estuvo ahí, pero nunca se supo realmente, ¿quizás solo está creciendo más lento que sus amigos? Pero ahora que han crecido, se ha vuelto algo muy real y obvio", agregó Schnapp sobre la orientación sexual de "Will".

En la tercera temporada hubo una escena que puso el tema en las conversaciones de los seguidores de la serie. En ella "Will" y "Mike" (Finn Wolfhard) pelean y este último le grita "no es culpa mía que no te gusten las chicas".

Para Noah Schnapp este camino es precisamente lo que le agrega valor a la historia de "Will". "Está hecho de una manera hermosa, porque es muy fácil hacer un personaje que de la nada es gay. Ellos (los hermanos Duffer) están escribiendo este personaje real con un viaje y sufrimiento reales, y lo están haciendo muy bien", sostuvo.