"Only Murders in the Building" ya tiene fecha de estreno para la temporada 3

La temporada 3 de "Only Murders in the Building", protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, ya tiene fecha de estreno en Star+.

De acuerdo a Deadline, la serie nominada al Emmy, que integrará a Meryl Streep y Paul Rudd en su nueva temporada, llegará al streaming el 8 de agosto según pudo confirmar Disney.

La historia, ambientada en el actual Nueva York, sigue a "Charles" (Martin), "Oliver" (Short) y "Mabel" (Gomez), unos desconocidos con dos cosas en común: viven en el mismo edificio y aman los podcast de crímenes reales. Tras una tragedia en la comunidad, el trío se une para intentar resolver un misterioso asesinato y crear así su propio podcast, lo que los meterá en problemas en más de una ocasión.