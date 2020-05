Productora de Robert Downey Jr. aterriza a Netflix con "Sweet Tooth"

Tras las experiencias de "Daredevil", "The Punisher" y "Jessica Jones", Netflix volverá a la carga de las adaptaciones de cómics de las grandes franqucias gracias a la productora de Robert Downey Jr.

Team Downey adaptará al servicio streaming "Sweet Tooth", historieta de DC Comics sobre la vida de Gus, un híbrido mitad niño y mitad ciervo, que luego de abandonar el bosque donde habita se encontrará con un mundo postapocalíptico.

El personaje principal, según apunta Comicbook, será interpretado por Christian Convery ("Beautiful Boy").

Por su parte, el resto del elenco está compuesto por Nonso Anozie ("Game of Thrones"), Adeel Akhtar ("The Big Sick") y Will Forte ("The Last Man on Earth"). Por su parte, James Brolin ("Life in Pieces") se hará cargo de la narración de los acontecimientos en la serie.

A través de su cuenta de Twitter, Robert Downey Jr. hizo oficial la noticia, augurando cosas dulces en un futuro.