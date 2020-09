[REVIEW] "Ratched": Sarah Paulson lidera una serie que recupera a Ryan Murphy

Este viernes 18 de septiembre Netflix estrenará la tercera serie de Ryan Murphy realizada para la plataforma. Se trata de "Ratched", producción protagonizada por Sarah Paulson que se presenta como una precuela de "One Flew Over the Cuckoo's Nest" (1975).

Acá veremos a la enfermera Ratched como la gran protagonista, viendo sus deseos más ocultos y oscuros, con todo su ascenso en un hospital psiquiátrico al norte de California. Ya con esos antecedentes, se hace evidente el atractivo de la serie.

Estamos hablando de Mildred Ratched, aquel personaje interpretado tan maravillosamente por Louise Fletcher (ganó un Oscar, Globo de Oro y BAFTA por su actuación) en la cinta de Milos Forman; rol que fue posicionado dentro de los listados de los grandes villanos del cine junto a tipos como Darth Vader. Paulson no escapa de esa genialidad interpretativa.

En Cooperativa tuvimos acceso a los primeros episodios de la serie y es indudable que una de las grandes fortalezas radica en la protagonista. La actriz -un referente en las producciones de Ryan Murphy- entrega un papel tan elegante como macabro, con una soledad que descoloca y una inteligencia que perturba. En ella radica el peso de la historia y lo sabe valer con creces.

De todas formas, hay otros roles femeninos interesantes, lo que convierte a "Ratched" incluso en un relato feminista, a pesar que la trama se enfoque más en el terror/suspenso. Y es que en el sub-texto encontramos unas características bien potentes para la época en que transcurre la serie (década de los 40). Ahí Murhy sigue demostrando que post "Nip Tuck" es uno de los mejores escribiendo roles femeninos, en este caso, con Sharon Stone (Lenore Osgood), Cynthia Nixon (Gwendolyn Briggs) y Judy Davis como la enfermera Betsy Bucket llevando la batuta. Cada una en su estilo, aportan mucho para completar el arco narrativo.

Murphy sin excesos

Si bien la serie está creada por Evan Romansky, hay mucho de Ryan Murphy en ella (más allá de ser la cara visible del proyecto). Lo bueno, que no en exceso. Uno de los grandes problemas del "Rey midas televisivo" estos últimos años era esa necesidad de mostrar más de lo que realmente debería mostrar, convirtiendo a la saga de "American Horror Story" en un cúmulo de escenas efectistas y para nada eficientes.

Y pensando que "Ratched" busca ser lo más similar a lo que logró con "AHS" (en el impacto popular), es un buen punto de partida que se aleje de ese formato tan caricaturesco -y hasta sinsentido- de las últimas temporadas. Claro, acá igual hay sangre, música a todo volumen para hacer hincapié en ciertos momentos, homenajes y escenas muy a su estilo. Pero no sobre exagera.

Main Title for Ratched



Premieres September 18 on Netflix pic.twitter.com/BlAArMo5Wk — Ryan Murphy (@MrRPMurphy) September 14, 2020

Sobre la música, destacar que se se usa sin reparos lo mejor del soundtrack de Bernard Hermann en obras como "Psicosis" y "Cape Fear" (1962). Y eso se remarca en algunos homenajes al cine de Alfred Hitchcock y otros clásicos del género. Para reforzar ciertos elementos es muy llamativo, aunque en el caso de la música abusa un poco (aunque eso es un mal de varias series en la actualidad).

"Ratched" tiene todo para ser esa SERIE de Ryan Murphy que Netflix esperaba. Porque seamos claros, lo de "The Politician" y "Hollywood" ha sido más bien tibio tanto en popularidad como recepción de la crítica. Acá tiene una historia mucho más orgánica y profunda, con variantes, sorpresas (atención a los roles de Finn Wittrock y Jon Jon Briones) y personajes muy bien en su determinada tecla.

¿Cuál es el límite de la locura? Eso lo descubriremos desde este viernes 18.