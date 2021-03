Rian Johnson prepara serie para Peacock con Natasha Lyonne como protagonista

Rian Johnson tiene nuevo proyecto aprovechando el boom de los servicios streaming, esto porque escribirá y dirigirá una serie para Peacock.

Se trata de una serie de misterio llamada "Poker Face", que contará con Natasha Lyonne ("Orange is the New Black" y "Russian Doll") en el papel principal.

De momento, la producción constará de 10 episodios y se trata de la primera creación de Johnson para la televisión.

Sin embargo, ya ha dirigido ahí con anterioridas, como el episodio "Fly" de "Breaking Bad".

"Estoy muy emocionado de profundizar en el tipo de bondad misteriosa divertida, impulsada por los personajes y del caso de la semana que crecí viendo. Es mi lugar feliz. Tener a Natasha como cómplice del crimen es un sueño, y hemos encontrado el hogar perfecto en Peacock", sostuvo el director.