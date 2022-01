"Scott Pilgrim" será adaptado al animé en una nueva serie de Netflix

La novela gráfica que llevó la comedia romántica y fantástica, "Scott Pilgrim", a la pantalla grande, ahora inspirará una serie, en esta oportunidad animada y que se encuentra actualmente en producción.

El creador original de la idea, Bryan Lee O'Malley, escribirá la nueva apuesta y el director de la serie "Are You Afraid of the Dark", BenDavid Grabinski, la producirá.

Mientras que las grandes firmas, Netflix y UCP, la división de Universal que está detrás de "The Umbrella Academy", se encuentran desarrollando la adaptación que contará con la dirección de Abel Gongora.

Los inicios del aguerrido Pilgrim no se remontan en el cine. Con seis volúmenes publicados entre 2004 y 2010, el título comenzó como una exitosa novela gráfica de Lee O'Malley, que vendió millones de copias.

Ese último año, Edgar Wright dirigió la versión cinematográfica, "Scott Pilgrim vs The World" que tras su estreno se convirtió un éxito de culto con un elenco conformado por Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Chris Evans y Anna Kendrick.