Se acabó la espera: "The Mandalorian" estrenará su tercera temporada en 2023

A un par de meses de la presentación de su primer trailer, la serie "The Mandalorian" confirmó la fecha de estreno de su tercera temporada.

Los nuevos episodios de la ficción llegarán a Disney+ el próximo 1 de marzo de 2023.

Esta será la primera temporada de la serie del universo "Star Wars" desde el año 2020.

Pese a la distancia, este tercer ciclo seguirá al mandaloriano "Din Djarin" (Pedro Pascal) y a "Grogu" tras los eventos de "El libro de Boba Fett", emitida a fines del año pasado.

The Mandalorian and Grogu return March 1 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/XE8lT7VPma