Segunda temporada de "Space Force" ya tiene fecha de estreno

Netflix anunció que la segunda temporada de "Space Force", la comedia protagonizada por Steve Carrell, se estrenará el próximo 18 de febrero.

En este nuevo ciclo la serie contará con siete episodios que seguirán el manejo del "general Mark R. Naird" (Carell) en la nueva rama de la milicia llamada Space Force, la que tiene como objetivo volver al espacio.

En su segunda temporada "Space Force" contará con un retoque ejecutivo: el productor Norm Hiscock, de series como "Parks & Recreation" y "Brooklyn Nine-Nine", se sumará a Greg Daniels (el creador de la serie) como showrunner y productor ejecutivo.

Además de Steve Carrell, "Space Force" tiene en su elenco a John Malkovich, Ben Schwartz, Tawny Newsome, Diana Silvers, Jimmy O. Yang y Don Lake.

Not even gravity can keep them down. Space Force returns on February 18. pic.twitter.com/krmGM3Dbhk