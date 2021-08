Serie de "What We Do in the Shadows" será renovada para una cuarta temporada

El canal FX ya ordenó que la comedia de vampiros "Lo Que Hacemos en las Sombras" –"What We Do in the Shadows", en inglés– sea renovada para una cuarta temporada, a tan solo días antes del estreno de la tercera parte del título.

El anuncio fue dado a conocer en un evento de prensa online de la Asociación de Críticos de Televisión de Estados Unidos y Canadá.

"Los fanáticos parecen no tener suficiente de What We Do in the Shadows y FX está listo para alimentar ese apetito al levantar la serie para una cuarta temporada", afirmó el presidente de progamación original de FX, Nick Grad.

Basada en la aclamada película neozelandeza con el mismo nombre y dirigida por Jemaine Clement, la serie cargada de humor sigue la vida de tres amigos vampiros que han vivido juntos durante 100 años en la Isla Staten, en Nueva York.

La tercera temporada estará disponible desde el 2 de septiembre, mientras que la cuarta será estrenada dentro del 2022.