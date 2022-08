"Sex Education" comienza las grabaciones de su cuarta temporada y presenta nuevos personajes

El regreso de "Sex Education" es inminente y desde Netflix ya se encuentran trabajando en el rodaje de la cuarta temporada. A tres años de su debut, desde el gigante de streaming han revelado las primeras imágenes de la nueva entrega, dejando en claro que nuevos personajes se unirán a la trama.

La primera imagen muestra al cocreador y protagonista de Schitt's Creek, el canadiense Dan Levy, que se unirá en el papel de Thomas, el tutor estadounidense de Maeve (Emma Mackey) en la universidad y marca su regreso a la pantalla desde el final de la comedia con la que se adjuficó cuatro premios Emmy en el 2020.

Pero esta no es la única novedad, ya que tras la baja de una serie de personajes que ya confirmaron que no retornarán a la serie protagonizada por Asa Butterfield y Gillian Anderson, llegarán Thaddea Graham ("Doctor Who"), la danesa Marie Reuther ("Kamikaze") y Felix Mufti, Anthony Lexa, Imani Yahshua, Alexandra James.

"Tras el cierre del instituto Moordale, Otis y Eric (Ncuti Gatwa) se enfrentan a un nuevo reto: su primer día en el instituto Cavendish Sixth Form. Otis está nervioso por la creación de su nuevo consultorio sexual, mientras que Eric reza para no convertirse en perdedores de nuevo", se lee en la sinopsis oficial de esta nueva temporada.

"En Estados Unidos, Maeve vive su sueño en la prestigiosa Universidad de Wallace, donde recibe clases del escritor Thomas Molloy. Otis suspira por ella mientras se adapta a no ser el hijo único en casa, ni el único terapeuta en el campus", continúa.

Entre los rostros conocidos que regresarán para encantar y hacer reír a los fanáticos de la serie estarán: Aimee-Lou Wood (Aimee), Connor Swindells (Adam), Kedar Williams-Stirling (Jackson), Mimi Keene (Ruby), George Robinson (Isaac), Chinenye Ezeudu (Vivienne), Dua Saleh (Cal), Alistair Petrie (Michael) y Samantha Spiro (Maureen).

Por el momento, cuatro miembros del elenco han confirmado que no continuarán en la serie. Se trata de: Patricia Allison (Ola), Tanya Reynolds (Lily), Rahkee Thakrar (Emily) y Simone Ashley (Olivia). Esta última había anunciado su salida meses atrás cuando se incorporó al elenco de "Bridgerton", también de Netflix.

Hasta el momento la fecha de la cuarta temporada de "Sex Education" sigue siendo un miesterio.