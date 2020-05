En su habitual espacio de cine y series, la crítica Ángela Díaz, más conocida como La Negra Cesante, comentó el estreno en Netflix de la comedia "Space Force" creada y protagonizada por Steve Carrell. Además recomendó la cinta "The Florida proyect" que cuenta con la participación de William Dafoe y el thriller "Get out" de Jordan Peele.

