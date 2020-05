Spike Lee dirige al protagonista de "Black Panther" en "Da 5 Bloods"

El ganador del Oscar por "BlackKklansman", el director Spike Lee, estrenará su nueva película "Da 5 Bloods" en Netflix el próximo 12 de junio, según anunció en Twitter.

La cinta contará con el actor Chadwick Boseman ("Black Panther") como protagonista, junto a Jonathan Majors ("Lovecraft Country") y Paul Walter Hauser ("Yo, Tonya" y "BlackKklansman").

La película, co escrita por Lee, contará la historia de un grupo de veteranos de guerra afroamericanos que retornan a Vietnam en búsqueda del cuerpo del líder de su pelotón.

Este será el primer trabajo formal de Spike Lee para Netflix, luego de que en 2019 consiguiera el Oscar a Mejor Guión Original con "BlackKklansman" y de haber sido nombrado como el primer presidente afroamericano del jurado de Cannes 2020, cuya edición fue cancelada por la pandemia.

Here Iz Da Teaser Poster For Da 5 BLOODS. The New Spike Lee Joint Will Drop Globally On NETFLIX-Friday June 12th. Please Check It Out. PEACE And LOVE,Spike @strongblacklead @netflixfilm pic.twitter.com/C832EkGorS