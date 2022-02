"The Diabolical", la serie spin off animada de "The Boys", presentó a su elenco de voces con un divertido adelanto. Los actores Awkwafina, Michael Cera, Don Cheadle, Kieran Culkin, Giancarlo Esposito, Kumail Nanjiani, Justin Roiland, Seth Rogen, Andy Samberg y Ben Schwartz son algunos de los que participarán. "The Diabolical" debutará en Amazon Prime Video este 4 de marzo.

