Tercera temporada de "The Mandalorian" comienza sus grabaciones en septiembre

Tras varios meses de pausa por la producción de "The book of Boba Fett", la esperada tercera temporada de "The Mandalorian" comenzará a filmarse en el próximo mes de septiembre.

Así lo confirmó Carl Weathers, el intérprete de "Greef Karga", quien indicó en un panel realizado este fin de semana que "vamos a comenzar una nueva temporada de The Mandalorian dentro del próximo mes".

Además de encarnar a este personaje, Weathers ofició como uno de los directores en la segunda temporada de esta producción de Disney+. El actor confirmó que volverá a tomar ese rol en estos nuevos episodios y aseguró que "puedo volver a estar frente a la cámara y volver a dirigir".

La tercera temporada de "The Mandalorian" se estrenará en algún punto de 2022.