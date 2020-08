El creador de "Hollywood" y "The Politician" sigue su aventura con Netflix y pronto estrenará la cinta "The Boys in the Band, la historia de un grupo de amigos que se reúne en un apartamento de Nueva York para celebrar el cumpleaños de uno de ellos y en donde comienzan a salir diversas verdades. Se trata de una nueva adaptación a la obra de Broadway escrita por Matt Crowley con temática gay. Jim Parsons, Matt Bomer, Zachary Quinto y Andrew Rannells serán los protagonistas.

