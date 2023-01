"The Last of Us": ¿Es necesario jugar el videojuego antes de ver la serie?

Este domingo 15 de enero se estrenará la esperada adaptación televisiva de "The Last of Us" y, además de la obvia emoción de los fanáticos del videojuego, entre quienes no conocen la obra solo surge una interrogante: ¿Es necesario jugar el videojuego antes de ver la serie?

Cuando la serie fue anunciada los primeros en celebrar la noticia fueron quienes pudieron jugar alguna entrega de esta saga. Sin embargo el anuncio de la presencia de Pedro Pascal y Bella Ramsey y los adelantos que ha mostrado HBO, han llamado la atención de quienes no tenían ni una pista de los videojuegos.

Si bien uno de los elementos más fuertes de "The Last of Us" (lanzado originalmente el 2013 en PS3) es su gameplay inmersivo e innovador, su historia y su narrativa han sido alabadas por toda la industria.

Creada por Neil Druckmann, esta historia muestra a un Estados Unidos post apocalíptico en el que un parásito está infectando a la gente y convirtiéndolos en extraños seres. En ese contexto "Joel" (Pascal), un sobreviviente de la pandemia, tendrá que atravesar buena parte del país para llevar a "Ellie" (Ramsey), una niña que no puede infectarse con el parásito, a reunirse con un grupo de sobrevivientes llamados "Fireflight".

¿Debo jugar "The Last of Us" antes de ver la serie?

Quienes ya jugaron ambos títulos -el de 2013 y el de 2020- conocen los detalles de la trama que se exhibirá en la serie. Si bien es probable que la experiencia no se vea arruinada por este aspecto, quienes no han jugado la saga tienen una pequeña ventaja.

Tras poner en la balanza ambas situaciones, alguien que no haya jugado los videojuegos podrá sorprenderse genuinamente con los vertiginosos giros de la historia que pudimos ver en las consolas.

No es necesario dominar un contexto previo, ni saber el nombre ni el rol de los personajes, ni tratar de entender las causas del apocalípsis. Basta con disfrutar el viaje de "Joel" y "Ellie". ¿Quién sabe si, tras ver la serie, te nacen las ganas por probar los videojuegos?

"The Last of Us" estrenará su primer episodio este domingo 15 de enero a través de HBO Max.