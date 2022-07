Un master: Joseph Quinn sí tocó la guitarra en escena clave de "Stranger Things"

El actor Joseph Quinn, que interpreta al metalero "Eddie Munson" en la cuarta temporada de "Stranger Things", protagonizó una aclamada escena en los recientes episodios de la serie, donde demostró sus dotes de músico.

ESTA NOTA CONTIENE SPOILERS DEL FINAL DE LA CUARTA TEMPORADA DE "STRANGER THINGS"

Durante el extenso último episodio de la cuarta temporada, Quinn se lució interpretando una versión del clásico de Metallica "Master of Puppets" para atraer y desviar a un grupo de monstruos. ¿Lo curioso? La guitarra que se escucha fue efectivamente tocada por el actor.

"Recuerdo haber conversado con los hermanos Duffer antes de firmar y ellos no decían mucho. Me mandaron algunos mails preguntando si podía tocar guitarra y dije que sí. Luego enviaron el guión y me volví loco, así que fui a comprar una guitarra y empecé a practicar", reveló a LA Times el intérprete de 29 años.

Matt y Ross Duffer ya habían adelantado algo en junio pasado, cuando revelaron a EW que Quinn "fue muy modesto y nos dijo que tocaba bien, pero en realidad es mucho más que bueno, es asombroso".

Los creadores de "Stranger Things" indicaron que el actor practicó mucho la canción y la escena que iba a intepretar. "Fue una locura, es el único lugar en el mundo en que algo así puede pasar y no sentirse como una parodia", sostuvo el hombre detrás de "Eddie Munson".

Además de Joseph Quinn en la guitarra principal, en esta grabación también participó Tye Trujillo, el hijo del bajista de Metallica Robert Trujillo.