Victoria Pedretti y "Bly Manor": "El amor puede ser aterrador"

En 2018 Netflix estrenó "The Haunting of Hill House", una serie de Mike Flanagan que se convirtió en una de las producciones de terror más vistas del año. El éxito fue tal que rápidamente la plataforma ordenó una segunda temporada, que se estrenará este 9 de octubre.

Se trata de "The Haunting of Bly Manor" ("La maldición de Bly Manor"), un nuevo ciclo que contará una historia distinta a la de su temporada original, aunque sí tendrá algunas caras conocidas. Una de ellas es la actriz Victoria Pedretti ("You") que en "Hill House" interpretó a un miembro secundario de la familia "Crane". Ahora, la estadounidense de 25 años retorna como la protagonista.

"Hay muchas diferencias entre ambas temporadas. Específicamente el tono, que cambió de un drama familiar a un romance gótico, eso es muy significativo", asegura la actriz a Cooperativa, no sin antes reconocer que "hice lo correcto en volver y tomar un poco más de responsabilidad en esta historia".

En "Bly Manor", Pedretti interpreta a una niñera estadounidense que debe hacerse cargo de dos niños hermanos (los geniales Amelie Smith y Benjamin Ainsworth) que acaban de perder trágicamente a sus padres. Todo eso ambientado en una tenebrosa mansión inglesa llena de misteriosos pero carismáticos personajes. En paralelo se irá revelando el destino de la antigua cuidadora de los jóvenes.

"La primera temporada tenía que ver con la pérdida y el duelo y esta tiene que lidiar con el amor, que también puede ser muy aterrador", agregó Victoria Pedretti.

Por otra parte la intérprete destacó el arduo trabajo físico que tuvo que realizar para la serie e indicó que "fue como trabajar para una película de acción porque me tocó correr muchísimo". "Creo que lo más difícil fue el tratar de balancear lo que quería hacer a nivel intelectual y lo que estaba haciendo a nivel físico", sostuvo.

"The Haunting of Bly Manor" se estrenará este viernes 9 de octubre a través de Netflix.