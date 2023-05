Asistentes de concierto de la Filarmónica de Los Ángeles notificaron que la música provocó "fuerte orgasmo" en una mujer: "Respiraba con dificultad"

Fue reportado que una mujer que atendía un concierto brindado por la Filarmónica de Los Ángeles la tarde del pasado viernes tuvo una inesperada reacción mientras los músicos intepretaban la Sinfonía nº 5 de Tchaikovsky.

Según relataron ciertos asistentes de la presentación efectuada en el Walt Disney Concert Hall, aparentemente presenciaron un "fuerte gemido" atribuido por los testigos a un orgasmo experimentado por la persona oyente.

Un reportaje del medio local LA Times citó a Molly Grant, parte del público: "Vi a la chica después de que hubiera sucedido, y supongo que tuvo un orgasmo porque respiraba con dificultad", señaló Grant al asegurar que vio a la autora del sonido, quien supuestamente se encontraba acompañada.

During Tchaikorskys 5th symphony at the LA Philharmonic last night, apparently, a woman had a full-body orgasm just from the music. It was recorded. pic.twitter.com/uLJIGvJ3yQ

"Su pareja sonreía y la miraba, como en un esfuerzo por no avergonzarla", dijo al Times. "Era bastante hermoso", comentó, testimonio que fue compartido también por el agente musical Lukas Burton.

"No se puede saber exactamente qué ocurrió, pero por el sonido parecía muy claro que se trataba de una expresión de puro gozo físico", declaró Burton al periódico, al añadir que fue "maravillosamente sincronizado" con un "romántico oleaje" durante la actuación.

Por su parte, el compositor y productor musical, Magnus Fiennes, que también asistió al concierto agregó que "la banda continuó educadamente" después del "fuerte orgasmo", en sus palabras. "Buen trabajo para la filarmónica por provocarlo", felicitó.

Went to see @LAPhil play @Thomasades and Tchaikovsky 5 last night. A woman in the audience had loud and full body orgasm during the 5th's second movement... Band politely carried on. Props to LAPhil (and Pytor Ilyich) for bringing it on....