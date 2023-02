"Es un arte": La viral reacción de un tiktoker peruano al comer completo por primera vez

Un tiktoker peruano se viralizó tras publicar un video en el que muestra su reacción al comer un completo chileno por primera vez.

Se trata de Henry Undurraga, quien inicialmente se mostró complicado al intentar comer el tradicional sándwich sin que se le cayera al suelo y requirió de la ayuda de su amigo chileno para que le enseñase.

"¿Cómo se come esta vaina para que no se me vaya por los costados? Es que no se puede, huevón. Es imposible comerlo sin que se te manche, pero él no se mancha nada. Mira. La pasión chilena por el completo", comentó el extranjero mientras apuntaba a su amigo que procedió a comerse un completo italiano.

Fue entonces cuando el turista le dio un primer mordisco a su comida con chucrut, tomate y mayonesa, dejando un pequeño rastro de ésta última en su nariz. "Está buenazo. Es un arte comer completo", aseguró el hombre mientras su amigo le explicaba que estaba probando la versión tradicional del sándwich, el cual se le estaba cayendo por un lado.

El video se viralizó rápidamente en la plataforma, donde diversos usuarios le aseguraron que "si no te ensucias la nariz con mayo es que no pasaste la prueba".