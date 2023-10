Guardia de Taylor Swift volvió a Israel luchar contra Hamás

Un guardia de seguridad de Taylor Swift dejó su trabajo para volver a Israel y luchar contra Hamás.

Si bien no se sabe si el sujeto trabajó directamente con el equipo de la cantautora o era parte de la seguridad del estadio, fue visto resguardando a la artista en su exitosa gira "The Eras Tour".

De acuerdo a lo que el periodista Eran Swisa de Israel Today dijo a Variety el hombre, que prefirió no dar su nombre, nació en un kibutz en Israel y llevaba varios años trabajando en Estados Unidos. Tras el inicio del conflicto, el custodio de Swift decidió dejar el país norteamericano para unirse a las FDI.

"Tuve una vida bastante buena en Estados Unidos (...). Conseguí el trabajo de mis sueños que me encanta, grandes amigos a los que llamo familia y un hogar muy cómodo", contó el sujeto.

Bajo esta línea, el exguardia aseguró que tomó esta decisión ya que "no podía quedarme al margen mientras las familias son masacradas y quemadas vivas en sus hogares solo por ser judíos o por ser israelíes".

""¡¡¡Mientras un lado protege a los bebés, niños y ancianos, el otro lado los utiliza como escudos humanos!!! Sería un insulto para los animales de todo el mundo llamarlos 'animales' pero no son seres humanos", expresó el guardia sobre Hamás.

