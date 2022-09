"Harry no escupió a Chris": Olivia Wilde aclara supuesto incidente entre elenco de "Don't Worry Darling"

Rumores circularon días atrás luego de que el protagonista de la película dirigida por Olivia Wilde, "Don't Worry Darling", aparentemente escupió a su compañero de reparto, Chris Pine, en el Festival de Cine de Venecia.

El registro sobre el supuesto incidente circuló en redes sociales, y levantó sospechas entre el público sobre una posible rencilla entre los actores. Recientemente, Wilde salió a desmentir las habladurías.

En conversación con Stephen Colbert en su programa The Late Show, el anfitrión le consultó directamente sobre la veracidad de la situación: ¿Escupió Harry Styles a Chris Pine, por qué o por qué no? Justifica tu respuesta".

"No, no lo hizo", replicó Wilde entre risas, "Pero creo que es un ejemplo perfecto de que la gente busca el drama en cualquier lugar que pueda. Harry no escupió a Chris, de hecho..."

"Sólo el tiempo lo dirá", añadió Colbert en tono de sospecha. "No, realmente no lo hizo", sentenció Olivia Wilde. Anteriormente, Styles y Pine negaron rotundamente los chismes.

“People will look for drama anywhere they can. Harry did not spit on Chris, in fact.” -- @oliviawilde on #spitgate



More tonight on @CBS at 11:35/10:35c. #LSSC pic.twitter.com/RQS54WJH0G