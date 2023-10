Hicieron una terrible broma a sus padres: Los convencieron de que su hijo había muerto

Un grupo de hermanas hizo una terrible broma a sus padres: les hizo creer su hijo había muerto durante seis meses.

La extraña historia fue narrrada en un popular programa radial llamado ZM Radio, donde el joven llamado Callum contó a sus compañeros la broma de sus hermanas a sus padres.

"Mi hermana mayor llamó a mis padres y les dijo que había muerto", relató.

"Tu hermana suena como una perra loca", le dijo uno de los animadores del programa.

¿Cómo se lo creyeron?

El hombre contó que para ese entonces, tenía una relación lejana con sus padres y con muchas dificultades. Además, vivía a más de ocho horas en auto de ellos.

Las otras hermanas quisieron seguir el juego y hacer la historia más creíble diciéndole a los padres que el funeral ya se había realizado y que no habían sido invitados debido a que la ex novia del joven "no los quería ahí".

Un día, el supuesto fallecido decidió llamar a sus padres porque no tenía información sobre ellos hace tiempo. "Estaba ocupado con la vida y el trabajo y luego pensé, espera, hace tiempo que no tengo noticias de mis padres. Me pregunto qué está pasando", dijo.

"¡¿Estás vivo?!"

"¡¿Estás vivo?!", le dijeron sus padres. "Mi mamá estaba completamente llorando y mi papá estaba un poco atónito; estaba como '¿qué carajo está pasando?", recordó.

Los conductores dudaron de la historia y decidieron preguntarle a Callum cómo se habían creído la broma de sus hermanas, pero él les dijo que intentaron verificar la muerte y no lo lograron.

"Estaban como corriendo de un lado a otro, llamando al resto de nuestra familia para ver si habían oído algo, según me dijeron (...) Y luego realmente no se enteraron de nada, así que mis padres simplemente supusieron 'sí, murió'".

El joven reveló que luego de esa mentira, sus padres perdieron relación con sus hermanas.

"¡Esta familia suena loca! 🚩", fue uno de los comentarios que tuvo más "me gusta" en TikTok.