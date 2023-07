Influencer hizo un video limpiando una playa, pero era mentira y la pillaron

Una mujer influencer fue captada por otra persona mientras hacía un video limpiando la playa, pero al finalizar la grabación, se ve como dejó abandonada la bolsa arriba de unos palos para irse.

El registro fue subido a TikTok por el usuario @thesocialjokr, en el que explicó que un amigo de él grabó la acción en Bali, Indonesia, donde se ve a la mujer pretendiendo limpiar la orilla del mar.

A pesar de que el video original fue bloqueado por la plataforma, el metraje tenía como titulo: "Cómo pretender que te importa el medio ambiente", y de forma irónica explica cuatro pasos: pedirle a una persona grabe cuando rellenas la bolsa de basura; actuar que peleas con el viento mientras cargas las bolsas; hacer un baile, y dejar la bolsa tirada, mientras se ve a la influencer agarrar su cartera e irse.

El registro generó un debate en redes sociales sobre lo falso que puede ser el mundo de los influencers para conseguir me gustas y reproducciones.

Por otro lado, el video original de la joven no ha sido publicado en ninguna plataforma, o no ha sido encontrado. Por lo que otros usuarios plantearon que el video que expone la situación también puede ser falso.

how are people like this real pic.twitter.com/20spAg4FiJ