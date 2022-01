Iván Cabrera tras disculpas públicas de su ex pareja: "Me refugié en los míos, los que son de verdad"

El Caso Iván Cabrera dio un vuelto durante este fin de semana. Hace casi tres semanas, su ex pareja, Antonella Muñoz, lo acusó públicamente de violación y abuso tanto físico como psicológico en entrevista con Cecilia Gutiérrez.

Sin embargo, a 17 días de lo ocurrido, la joven dio pie atrás y desmintió las acusaciones que realizó contra el bailarín.

Luego de lo sucedido la noche del sábado, Iván reapareció en redes sociales tras permanecer en silencio para referirse a todo lo ocurrido.

"A pesar de haber sido apuntado con el dedo, ninguneado, donde muchos me dieron vuelta la espalda, donde otras personas pedían mi cabeza y tantas cosas más. Solo agradezco a Dios por no haberme soltado de su mano, fueron 17 días de pesadilla, de vivir el peor momento de mi vida", comenzó el bailarín.

Luego añadió: "Aun así no tengo odio ni rencor! Quien me acusó lo hizo desde la desesperación, de la mano de estar mal por culpa de las malditas drogas y estar rodeada de malas influencias. Por eso solo me queda el día de hoy dar gracias a Dios!".

"Estuve calladito aguantando miles y miles de mensajes donde me trataron de lo peor. Me refugié en los míos los que son de verdad! Los que nunca te dan vuelta la espalda! Los que siempre están, los que no solo están en la prosperidad! Familia por sobre todo! Amigos y amigos de verdad!", agregó.

El bailarín se refirió a su proceso personal durante este periodo y le deseo lo mejor a todos: "Puedo decir que luego de esto aún nunca siendo culpable soy otro mil veces mejor! Donde mil veces más les desearé LUZ, AMOR Y BENDICIONES PARA TODOS! Gracias a todos a los que estuvieron y a los que se fueron! ♥️".

Finalmente agregó una nota final, "Dios es lo más grande! Se lo pedí todos los días! Junto a un ejército de ángeles, familia y amigos q nunca me soltaron!", cerró.

Cabe destacar que las acusaciones de su ex pareja trajeron consecuencias para Iván, quien fue bajado del programa "Aquí se Baila" de Canal 13, y además Gala Caldirola decidió terminar su relación con el bailarín para alejarse de la polémica y priorizar su salud mental.