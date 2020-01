Joven se viralizó recreando escenas de "Spider-Man" con sus papás

Jenoah Bush, un joven de 20 años, se viralizó en diversas redes sociales gracias a un video que realizó en Tiktok junto a sus papás, recreando escenas de "Spider-Man: Into the Spider-Verse".

I mean look at this! The talent! The attention to detail! pic.twitter.com/eqDy6z51MH — Theo Hendrie (he/they) (@genderpunksap) January 23, 2020

Su mamá, una actriz estadounidense, agradeció la buena recepción que han tenido los videos y señaló que está "apoyando la creatividad de nuestro hijo, incluso cuando no entendemos nada".