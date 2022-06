Los nervios lo traicionaron: Trolean a traductor de Justin Bieber tras incómodo momento en concierto

Una particular situación ocurrida en uno de los conciertos de Justin Bieber en México se ha viralizado en redes sociales, luego que un traductor falló en comunicar lo que el cantante quería decir a la audiencia por sus nervios.

El momento se dio cuando el cantante pidió a un traductor que subiera al escenario para que interpretara un mensaje contra el racismo en español. Sin embargo, en un video compartido en Tiktok, se puede ver cómo el joven se queda en silencio mientras el público le gritaba lo que tenía decir.

"As we know racism is evil" (como sabemos, el racismo es malo), comenzó a decir el cantante, frase que el traductor interpretó como "el odio es diabólico".

No obstante Justin Bieber se tomó el momento con humor, ya que en otro video se puede ver al artista sonreír mientras continúa agradeciendo al público por asistir a su gira "Justice Tour", la cual el hombre tradujo como la "Gira de la Justicia".

"Cuando pongo en el CV que tengo inglés avanzado", "ni el traductor de Google llegó a tanto" y "si fuera la traductora me pondría igual de nerviosa jajaja" son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.