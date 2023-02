“O aportas o te apartas”: Niña de 7 años escribe sincera carta de desamor y causa furor en redes

Hace unos días se viralizó una particular carta de desamor que le escribió una niña de 7 años al niño que le gustaba.

Se trata de la historia de Valeria, una pequeña que no dudó en expresar sus descargos contra Miguel, quien al parecer la habría rechazado sentimentalmente. "Hola Miguel. Espero que estés muy bien sin mí", comenzó la niña en la carta.

"Me gustaría que me valores. He llegado a la conclusión de que o aportas o te apartas. Ya vendrás llorando y yo no te haré caso. Una princesa no pierde la corona por un plebeyo. Pd: Me perdiste", se puede leer en la sincera nota de la pequeña que concluyó con una amenazante advertencia: "No se la muestres a nadie o te enteras".

La carta fue compartida por un usuario de Twitter, donde diversos internautas aplaudieron la actitud de la Valeria. "Hay que ser como Valeria en la vida", "Una niña de 7 años se valora más que yo y que todas mis amigas juntas" y "Futura Shakira", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.