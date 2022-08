"Para las croquetas": Perrita cobra a los pasajeros del taxi de su dueño

Una perrita trabajadora se viralizó en redes sociales tras darse a conocer un video en el que se muestra cómo cobra el dinero de los pasajeros del taxi de su dueño, mientras lo acompaña en sus recorridos.

En el registro compartido por Teresa Castro se puede ver a la chihuahua llamada "Chiqui" acercarse a la pasajera de atrás para recibir el dinero sin problema, y entregárselo a su dueño, quien se encarga de contarlo y entregar el vuelto correspondiente.

"Como cuando te toca ayudar a trabajar a tu papá, para que salga para las corquetas", escribió a modo de broma la usuaria en la publicación, donde aseguró que el dueño del can "no tiene con quien dejar a su perrita y no le gusta que se quede sola en casa", por lo que prefiere llevársela a trabajar con él.

Como era de esperarse, el video se viralizó rápidamente y se llenó de comentarios alagadores hacia el can, entre los cuales se pueden leer: "Te amo 'perrito trabajador'", "Con gusto me subiría a un taxi con perrito incluido, excelente servicio" y "Todo sea por las croquetas".

@teresacastroavila Historia: Tome un taxi y llevaba a su perrita "chiqui"; me comento el señor David(dueño del taxi), que no tiene con quien dejar a su perrita y no le gusta que se quede sola en casa, asi que mejor se la lleva a trabajar y ahora la perrita ya sabe recibir el dinero del pago y entregárselo a su amado dueño#perritos #perrostrabajando #buenosdueños #lamejorcompañiadelmundo #elmejoramigodelhombre ♬ sonido original - a_josephhb