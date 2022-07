Una familia de Baltimore demandó el parque temático de "Plaza Sésamo" en Estados Unidos a días de la publicación de videos virales en la que se muestran a funcionarios disfrazados, quienes notoriamente ignoran a niños afroamericanos.

La acción legal fue interpuesta en un tribunal de Filadelfia contra SeaWorld Parks, el propietario de Sesame Place, por "discriminación racial generalizada y atroz" luego de que su hija Kennedi Burns y otros invitados fueran desairados, detalló el medio The Hollywood Reporter.

Además denunciaron que el trato hacia asistentes blancos "fue de buena gana", en comparación al de los querellantes. En la misma línea, usuarios de redes sociales acusaron el "persistente" problema con registros que sustentan las declaraciones de los afectados.

Luego de hacerse conocidos los videos, la página oficial del recinto reconoció lo sucedido asegurando que "no estaba bien": "Llevaremos a cabo la formación de nuestros empleados para que comprendan, reconozcan y ofrezcan una experiencia inclusiva, equitativa y entretenida a nuestros huéspedes", escribió en un tweet.

So apparently the Sesame Place has a history of Racism Against Young Black..

These employees of Sesame Place hiding behind the giant monster puppet costumes are harassing, intimidating, bullying, and being racist towards Black children. pic.twitter.com/VU4p7i2fwP