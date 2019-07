Funan a hombre al que grabaron abusando de una menor frente al consulado chileno en Tacna

Un hombre fue detenido en Perú luego que cámaras de televisión registraran cómo abusó sexualmente de una menor frente al consulado de Chile en Tacna.

El sujeto de nacionalidad venezolana fue captado por un equipo del programa "Mentiras Verdaderas", que el fin de semana se trasladó al lugar para conocer la realidad de los cientos de migrantes que esperan ingresar a nuestro país.

Fue Eduardo Fuentes quien lo "funó" a través de redes sociales, exponiendo su cara y contando que, tras darse cuenta de lo que había ocurrido, se acercaron a la familia con las imágenes para que hicieran la denuncia.

Según informó Radio Uno de Perú, el degenerado fue arrestado por tocamientos indebidos a una joven de 14 años tras la denuncia de los papás.

En el registro de La Red se observa cómo el adulto toca a la niña con sus manos y roza sus glúteos.

"Me encabronó lo que estaba haciendo el tipo, soy papá y me pongo en ese lugar, las ganas de pegarle no me las quita nadie", relató Fuentes a La Cuarta.

Según el animador, nadie se dio cuenta de lo ocurrido hasta que habían vuelto a Chile y revisaron el registro en la madrugada.

"Esto pasa en nuestras narices y no nos damos cuenta, éramos muchos y nadie lo vio. Debemos estar alerta, sobre todo donde hay niños, cuidado con lo que hacemos. En la confianza está el riesgo, hay gente inescrupulosa y degenerada", remató.

Este es el momento del abuso: