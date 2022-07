"Por andar de estúpida": Joven se burla de su nuevo trabajo en TikTok y la despiden

Una mujer se viralizó luego de ser despedida por haber comparado la capacitación de su nuevo trabajo con un "culto", en la plataforma de TikTok.

El video comienza con una foto de la joven que se muestra feliz por haber conseguido empleo, donde espera adaptarse y "que todo salga bien". Sin embargo, todo cambia cuando momentos después la joven se muestra asustada durante la capacitación en la que sus compañeros tienen los ojos vendados, mientras suena la canción "O Fortuna" de fondo.

"¿En qué culto caí?", escribió la joven en la publicación que fue vista por personal de recursos humanos de su trabajo, quienes la despidieron por "no lograr integrarse con la cultura de la empresa" y haberla "hecho quedar mal junto con su dueño", según dio a conocer la mujer en videos posteriores.

"¿Alguien sabe de algún trabajo?, porque me acaban de echar. O sea, yo no creí que iba a ser tan grave, pero era un trabajo bueno, me gustaba. Pero por andar de estúpida tirándola de influencer", comentó la joven que finalmente se tomó la situación con humor.