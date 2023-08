"Se te quitan las ganas de comer": Español quedó impactado con productos de supermercados chilenos

Un tiktoker español que se encuentra en Chile, se paseó por los supermercados nacionales y destacó algunos productos que le "impactaron" siendo extranjero.

El usuario Mr Wiott comenzó con el etiquetado nutricional: "Acá en Chile todo viene con etiqueta: Alto en calorías, alto en azúcares y alto en sodio. Se te quitan las ganas de comer", agregó. Asimismo, algunos usuarios le respondieron que nadie lee esos sellos o que sirven especialmente para personas enfermas.

Asimismo, se asombró por el color de la Fanta, el que consideró "radioactivo". En la misma línea, señaló que "a diferencia de España que tenemos Fanta Limón, aquí no tienen Fanta Limón, pero tienen Fanta de Fresa... radioactivo también".

Entre otros productos, apuntó al yogurt en bolsa y "por lo visto en Chile las cajas de las botellas de alcohol que son caras vienen vacías por si las roban". De igual forma, otra usuaria le respondió que la medida es usada "por si hay un temblor y se caen".

No obstante, para finalizar el video bromeó con un producto que no encontró: "Si se dan cuenta de Johnny Walker venden Black Label, Gold Label y Red Label, pero no venden Blue Label", haciendo referencia al viral de "Coco" Basile.